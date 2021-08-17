لدعم المزارعين.. “البيئة” تطلق خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيا

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا، لدعم وتمكين المزارعين من القيام بالعمليات الإنتاجية.

وأوضحت أن الخدمة تشمل زراعة النخيل، الصيد البحري، مشاريع الاستزراع السمكي، الفواكه والمحاصيل الحقلية، الجمعيات التعاونية الزراعية، جميع القطاعات الزراعية الإنتاجية.

وأضافت أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة تشمل أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص “شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل” أو ما في حكمها.

وكذلك أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي، يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة، لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.