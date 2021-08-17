منح مليشيات إيرانية مقرات عسكرية غربي الفرات

ذكرت تقارير سورية أن ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من الحشد الشعبي العراقي، عقدت سلسلة اجتماعات مع الميليشيات الإيرانية بهدف تثبيت تواجدها العسكري في المنطقة، حيث تم الاجتماع في مدينتي معدان والسبخة شرقي الرقة، وبلدة التبني غربي دير الزور.

وبحسب التقارير فإن الاجتماع جاء بهدف التنسيق مع الميليشيات الإيرانية لمنحها مقرات في المنطقة الواقعة غربي نهر الفرات.

وفي التفاصيل فقد حضر الاجتماعات قيادات ميدانية من حركة النجباء ولواء فاطميون.

وجرى أيضا الاتفاق بين الأطراف على إنشاء مكتب انتساب في بلدة التبني، ومكتب آخر في مدينة معدان، إضافة إلى ثلاث مقرات عسكرية.

كما سيتم منح ميليشيا عصائب أهل الحق معسكرا للتدريب خاص بلواء فاطميون في بادية معدان عتيق الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والرقة.

يذكر أن لواء “فاطميون” يتكون من أربع معسكرات في ريف دير الزور الغربي وريف الرقة الشرقي، تنتشر على أطراف البلدات وفي عمق البادية.