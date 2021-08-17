توقيف 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 8 مواطنين و13 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية.

وأضاف أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي تمثلت في 561 رأسًا من الإبل و1590 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.