الاتحاد السعودي لكرة القدم يكرم 71 مدربا وطنيا

كرّم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية، المدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للموسمين الرياضيين 2019-2020 و2020-2021، وعددهم 71 مدربًا بينهم 19 في المنتخبات الوطنية و52 في الأندية بمختلف الدرجات والفئات، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في القاعة الكبرى باللجنة الأولمبية العربية السعودية بالرياض، وشهد حضور المدربين الوطنيين ناصر الجوهر ومحمد الخراشي، فيما اعتذر القدير خليل الزياني لظروفه الخاصة.

وتأتي هذه المبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا منه لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

وفي بداية الحفل الذي أقيم وسط حضور محدد على المدربين المنجزين وضيفا الشرف الجوهر والخراشي بسبب الاحترازات الطبية والتعليمات الطبية الصادرة في ذلك؛ ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل كلمة أشاد فيها بما حققه المدرب الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدرب الوطني يعد ركنًا أساسيًا من أركان كرة القدم السعودية.

وأكد المسحل خلال كلمته أن الاتحاد السعودي ممثلًا في لجنته الفنية يواصل العمل على تطوير المدرب الوطني من خلال عقد المزيد من الدورات التدريبية في الجوانب النظرية والعملية والتطبيقية، مقدمًا شكره الجزيل إلى سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه الكامل للاتحاد السعودي.

وألقى المدرب الوطني محمد أمين حيدر كلمة نيابة عن المدربين الوطنيين المنجزين، أشاد فيها بدعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والمتابعة المستمرة من اللجنة الفنية، معتبرًا أن ما تحقق من إنجازات يعد امتدادًا للمنجزات الرياضية السابقة للمدربين الوطنيين التي بدأها المدرب الوطني القدير خليل الزياني.

وشهد الحفل تقديم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان عرض لأعمال اللجنة منذ بداية عمل المجلس الحالي، كشف من خلاله عدد المدربين الوطنيين الذي بلغ 2,998 مدربًا منهم 2,246 مدربًأ حصلوا على الرخص التدريبية خلال فترة مجلس إدارة الاتحاد الحالي، إضافة إلى إقامة 90 دورة في مختلف التخصصات الفنية، وارتفاع عدد المحاضرين الآسيويين المعتمدين من 4 إلى 28 محاضر، قبل أن يتم تكريم المدربين المنجزين في ختام الحفل.