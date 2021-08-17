لا تزال جماعة إرهابية.. فيسبوك ويوتيوب يؤكدان استمرار حظر حسابات طالبان

أعلنت كل من شبكتي فيسبوك ويوتيوب، الأكثر تداولا بين وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، حظر حسابات حركة طالبان، وأنها لا تزال حركة إرهابية.

وأكدتا أنهما مستمران بحظر الحسابات المرتبطة بالحركة، ومراقبة محتواها الدعائي، على الرغم من استيلائها فعليًا على الحكم في البلاد.

ونقلت صحيفة مترو البريطانية، عن متحدث باسم فيسبوك أنهم حظروا أي محتوى دعائي لطالبان لفترة طويلة، وسيواصلون تطبيق الحظر لأن طالبان لا تزال على القائمة الأمريكية للجماعات التي تعتبر إرهابية.

وأضاف أنه تم تصنيف طالبان على أنها منظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي وقد حظرناهم من خدماتنا بموجب سياسات المنظمات الخطرة، بحسب قوله.