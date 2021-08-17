الحريري: تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة صناعة إيرانية بامتياز

ندد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بالدور الإيراني في لبنان، والذي تسبب في تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية.

وأكد الحريري من خلال سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر أن تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة، كان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز، منوها أن استقالته بعد ١٧ تشرين كانت صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف.

وأضاف الحريري أن المضحك المبكي أن هناك من يريدنا أن نصدق أن النظام السوري يطالبنا بوقف التهريب لأنه يضر بخطته الاقتصادية ولأن التهريب حرام والمهرب خائن للأمانة.

وتابع قائلا : ” ما علينا.. لا فائدة من نبش خزانات الماضي لإسقاط أحوال أفغانستان على أوضاع لبنان وقرع طبول الرهان على تحولات خارجية”.

وأوضح الحريري أن المطلوب هو حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج لبنان إلى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم، متسائلا :” ألم يحن الأوان كي نفهم؟!”.