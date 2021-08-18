محافظ حفر الباطن يفتتح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الدكتور نور محمد خان

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، اليوم قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الدكتور نور محمد خان بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي ورئيس مجلس الإدارة للمستشفى الدكتور نور محمد خان.

وفور وصول سمو المحافظ استمع لشرح مفصل عن المستشفى وما يحويه من خدمات وأقسام لخدمة المرضى.

عقب ذلك تم عرض فيديو تعريفي عن نشأة المستشفى والخدمات والامكانيات المتوفرة فيه إضافة إلى قسم طب وجراحة العيون الذي تم استحداثه.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لافتتاح قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الدكتور نور محمد خان ودعمه المستمر والمتواصل للتوسع في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مؤكداً على سعي مديرية الشؤون الصحية الدائم على رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمستفيدين في المحافظة.