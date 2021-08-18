الحريري بعد تعطيل تشكيل حكومة #لبنان: صناعة إيرانية بامتياز

قال رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، في تغريدات عبر تويتر، أمس الثلاثاء، إن تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان منذ أكثر من عام “يعد صناعة إيرانية بامتياز”.

وأشار الحريري إلى أن استقالته من رئاسة الحكومة، بعد الاحتجاجات الشعبية، تعد “صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف، أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز”.

وأعاد الحريري تأكيد ضرورة تشكيل حكومة في لبنان، وقال: المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، وليس استدراج لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم. ألم يحن الأوان كي نفهم ؟!.

وجاءت تغريدات الحريري بعد الانفجار في منطقة عكار اللبنانية الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، ليل السبت الأحد، الذي أثار الكثير من الجدل الشعبي والسياسي، تخللته انتقادات متبادلة بين الحريري والرئيس ميشال عون، ومطالبة الحريري عون بالاستقالة، بعد تصريحات رئيس التيار الوطني جبران باسيل، عن محافظة عكار التي “أصبحت خارج حكم الدولة”.

وأثار ما بات يعرف إعلامياً بـ”انفجار عكار” الكثير من الجدل الشعبي والسياسي، إذ هاجم رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، رئيس البلاد، ميشال عون، متهماً ومطالباً إياها بالاستقالة، وذلك بعد تصريحات رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، بأن محافظة عكار أصبحت خارج حكم الدولة.