تركيا تحجب أكثر من 450 ألف موقع إلكتروني

قالت مؤسسة حرية التعبير في تركيا إن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في البلاد ارتفع إلى 467 ألف، في دلالة جديدة على تدني الحريات الصحفية والشخصية وتدهورها على نحوٍ مُتسارع في البلاد.

وكشفت المؤسسة في تقريرها عن العام 2020 أن حجب المواقع الإلكترونية ليس مسؤولية الجهات القضائية وحدها، ذلك أن أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالقضاء، يمكنها أيضاً حجب أي موقع دون قرار قضائي، وفق موقع “أحوال تركية”.

وتعليقاً على التقرير قال يمان أكدنيز، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول، إنّ “الهدف الأساسي للحكومة التركية هو الصمت والترهيب” خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.

وانتقد أكدنيز، تجاهل المحكمة الدستورية العليا لقرارات حجب المواقع العشوائية، مُعتبراً أنها جزء من المشكلة أيضاً.

وأضاف أن معظم وسائل الإعلام باتت تزيل محتواها تلقائياً، أي أنها تطبق نوعاً من الرقابة الذاتية خوفاً من التهديدات الأمنية.