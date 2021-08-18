هيئة_المهندسين: خدمة جديدة للاستعلام عن أسعار خدمات الشركات والمكاتب الهندسية

أضافت الهيئة السعودية للمهندسين، خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الخدمة المضافة تمكّن المستفيدين من تحديد المنطقة والمدينة المراد البحث فيها وفئتها وأنشطتها الهندسية بشكلٍ سهلٍ ودقيق، حيث تتضمن الخدمة الجديدة الاستعلام عن أسعار استشارات الرفع المساحي، وعقود التصميم، وعقود الإشراف المحدود، وعقود تسليم المفتاح.

وأضاف أن الخدمة تهدف إلى تزويد المستفيدين بتفاصيل الأسعار الفعلية لخدمات الشركات والمكاتب الهندسية، وتعزيز الشفافية بين مقدمي الخدمات، مبينا أن الهيئة تواصل تنظيم العمل المهني ورفع كفاءة الخدمات الرقمية لدى قطاع الشركات والمكاتب الهندسية في المملكة.