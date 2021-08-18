تبلغ أكثر من 7 ملايين ريال… #هجر يوافق على جدولة مستحقاته لنادي #الاتحاد

وافقت إدارة نادي هجر على جدولة مستحقاته، لدى نادي الاتحاد والبالغة سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال ، على أن يتم سداد مبلغ ثلاثة ملايين حالياً من أجل حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية ، فيما يتم سداد المبلغ المتبقى من مستحقات نادي هجر وهي أربعة ملابين ومئتان وخمسون ألف ريال خلال شهر من تاريخه .

وقال نادي هجر إن هذا الاتجاه جاء تقديراً لنادي الاتحاد وجماهيره وحرصاً من إدارة نادي هجر على دعم ممثل الوطن في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت إدارة نادي هجر لجماهيرها حرصها التام على حفظ حقوق النادي، إضافة إلى دعمها الكامل لممثل الوطن في مهمته العربية متمنين له ولكافة الأندية السعودية دوام التوفيق .