بعد الإبلاغ عنها.. ردم ب#بئر_مكشوفة في «#حوية الطائف»

باشرت إدارة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الطائف، بلاغاً عن وجود بئر مكشوفة تشكل خطورة بحي رحاب في الحوية داخل أرض فضاء حولها عقوم ترابية.

وباشر مندوب مكتب الوزارة في محافظة الطائف البلاغ، وتم إعداد محضر مشترك حيث سيتم إكمال الإجراءات النظامية حسب الإجراءات المتبعة لتأمين البئر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs.

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.