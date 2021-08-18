تكلفته 40 مليار ريال سنويا في #المملكة .. تنفيذ حملة توعوية للحد من الفقد و #الهدر_الغذائي

وقع المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة اليوم الأربعاء عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء ضمن مبادرات التحول الوطني مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال تحت رعاية المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى 33% فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال سنويا وأكد على أهمية الوصول إلى آلية ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء من خلال تكاتف الجميع في التوازن في شراء المواد الغذائية وتذكر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين للحد من أثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد. وأشار أن هذه الحملة التوعوية ستساهم بمشيئة الله في تحقيق أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والغذائية بشكل فعال والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الفارس أن الوصول إلى نسب أقل في الفقد والهدر في الغذاء يتم عبر مسارات متعددة منها الحملات التوعوية وذلك باشراك كافة أفراد المجتمع لتحقيق أهداف البرنامج التي تصب في تقليل المفقود والمهدر في الغذاء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع. مشيرا إلى أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الفعالة في حفظ اقتصاديات الوطن بحكم إدارتها لهذا الملف وعلاقتها المباشرة بسلعة غذائية حيوية.

حضر حفل التوقيع حسن ال حاتم وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.