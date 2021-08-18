العراق.. إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن عناصر استخبارات الفوج الثالث أحبطت عملا إرهابيا جبانا يهدف إلى إلحاق الأذى بتجمعات أبناء شعبنا الآبي.

وأضافت أن عناصر استخبارات الفوج لاحظوا شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة تم ملاحقته مما اضطره لإلقاء ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة).

وأشارت إلى أن المتهم لاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط) ضمن قاطع الكرخ، ومازال البحث جاريا عنه ، لافتة إلى أنه تم رفع المواد المضبوطة بسلام.