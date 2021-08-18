مطار الملك خالد يدشن مركز فحص #كورونا.. والنتائج خلال “90 دقيقة”

أعلن مطار الملك خالد، أمس الثلاثاء، عن تدشين خدمة إجراء فحص كورونا، وذلك بالحجز عبر الموقع الإلكتروني للمطار.

وكشف بيان لشركة “مطارات الرياض” التي تتولى إدارة وتشغيل المطار أنه “يمكن إجراء الفحص في الصالة الدولية 2”.

وأوضح البيان، الذي نشره حساب المطار عبر “تويتر”، أن الفحص متاح أيضا “عبر خدمة الفحص من السيارات في مواقف الصالة الداخلية 5”.

كما كشف أنه يمكن الحصول على الخدمة السريعة بتلقي النتائج خلال ساعة ونصف من الفحص، أو الخدمة العادية للحصول على النتائج خلال ثلاث ساعات.

وأوضح حساب المطار، خلال رده على أحد المستفيدين، أن أسعار الفحص هي 250 للعادي، و350 للفحص السريع.

ويمكن الدخول للموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://testcorona.co/showHospitalsAirport#booking-header، والضغط على “احجز الآن”، لحجز موعد جديد.