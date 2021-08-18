اتفاقية لربط جواز السفر الصحي في “توكلنا” مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا”

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لربط جواز السفر الصحي في تطبيق “توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا” تشمل الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية.

تتضمن الاتفاقية، قبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق “توكلنا” مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA .

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية، وتهدف الهيئة إلى دعم منظومة “توكلنا” وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي، وتشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك السياحة.