“سدايا” توضح مراحل تطور الجواز الصحي: نستهدف تفعيله دوليا واعتماده وثيقة سفر رسمية

أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مراحل تطور الجواز الصحي وأهدافه، وذلك عقب توقيع الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لربط جواز السفر الصحي في تطبيق “توكلنا” مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا”، اليوم الأربعاء.

وقالت إن المرحلة الأولى بدأت في 7 يناير الماضي بتدشين الجواز الصحي، وجاءت المرحلة الثانية بإطلاق النسخة المحدثة من الجواز الصحي وشملت عرض تقرير نتيجة فحص PCR في الجواز الصحي، وبوليصة تأمين السفر لمخاطر كورونا، وإتاحة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، وتمكين تطبيق توكلنا في أكثر من 75 دولة، والتحقق من أهلية المسافر الصحية عند إصدار بطاقة صعود الطائرة.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة شملت التكامل مع أنظمة ATA لعرض متطلبات السفر، والتكامل مع تطبيق ATA Travel Pass، لافتة إلى أنها تطمح في المرحلة الرابعة بتعميم تفعيل الجواز الصحي دوليا واعتماده كوثيقة رسمية لإثبات بيانات جرعات اللقاح.

وتابعت: “يهدف الجواز الصحي إلى تسهيل إجراءات السفر، وأتمتة إجراءات التحقق من أهلية المسافر الصحية، وتحسين تجربة المسافر”.