حملة لتسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في خدمة النقل المدرسي بجدة

دشن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم حملة التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بحضور المدير الإقليمي والفني لشركة تطوير لخدمات النقل بالمنطقة الغربية م. عبدالله عبدالغني، والمساعد للشؤون المدرسية، وذلك من أمام المقر الرئيسي للإدارة العامة للتعليم بشارع قريش.

واطلع المسعودي على نموذج للحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات بطريقة آمنة، وما تتوفر بها من وسائل وإجراءات السلامة، حيث خصت أكثر من 700 حافلة للنقل، بطاقة استيعابية بلغت 40 ألف مقعد، خصصت لطلاب وطالبات مدارس جدة، سيتم شغرها وفقاً لأسبقية التسجيل.