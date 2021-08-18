مشاهد مروعة.. مليشيا الحوثي تقتل وتجرح ١٨ مدنيا بالحديدة

ارتكبت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، انتهاكا جديدا اليوم بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

وكان طقم حوثي قد تسبب في مقتل وإصابة 18 مدنيا كانوا على متن سيارة تقلهم في إحدى طرق محافظة الحديدة غربي البلاد، حيث كان يسير بسرعة جنونية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن الحادث المأساوي وقع بالقرب من منطقة “المنطاشة” في الخط الرابط بين جبل راس ومديرية الجراحي بالمحافظة، عندما اصطدم طقم حوثي بسيارة مسافرين.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة للحادث أظهرت تكدس جثث الضحايا على متن إحدى السيارات، وأخرى أظهرت حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة.

كما أوضحت المصادر أن عناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كانوا على متن الطقم لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، وعندما ارسلت المليشيا دورية إلى موقع الحادث قامت بإسعاف عناصرها فقط دون المدنيين.