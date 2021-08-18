هيئة الأركان الأميركية: قاذفات B52 ومقاتلات F16 جاهزة للتدخل بأفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها سترسل المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مطار كابول لتسهيل إجراءات الإجلاء.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأميركية في مؤتمر صحفي بشأن أفغانستان أن قاذفات B52 ومقاتلات F16 جاهزة للتدخل بأفغانستان.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحكام السيطرة على الوضع داخل مطار كابول رغم وجود الكثير من المخاطر اليومية.

ونوهت أنه يوجد لدينا مجموعة من القوات الخاصة في مطار كابول لتنسيق عمليات الإجلاء.

كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنه يوجد لدينا 4500 جندي في مطار كابول والرقم سيرتفع إلى 6 آلاف بعد توصيات الرئيس الأخيرة.