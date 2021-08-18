بعد اختطافه للعاصمة.. الحوثي حوّل صنعاء لثالث أسوأ مدن العالم

حوّلت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، العاصمة اليمنية صنعاء بعد اختطافها على يد المليشيا، إلى أسوأ مدن العالم.

مجلة ”موي نيغوثيوس إي إيكونوميا” الإسبانية” قالت إن العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، أصبحت قاعدة عمليات لتنظيمات متشددة مثل القاعدة وتنظيم الدولة، وثالث أسوأ مدن العالم معيشيا.

وأضافت المجلة في تقرير لها أن صنعاء شهدت عمليات إرهابية خطيرة وجاءت في المرتبة الثالثة بعد العاصمة العراقية بغداد، ومدينة بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى، بسبب التدهور الأمني والنزاعات المسلحة وسوء الخدمات.

يذكر أنه وفقا لتقارير للأمم المتحدة، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يوجد حوالي 8 ملايين شخص على شفا المجاعة، إضافة إلى انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب مليون يمني، والانهيار الاقتصادي الحاد.

كما وثقت الحكومة 21 ألفا و422 جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في صنعاء خلال 2020، شملت القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات.