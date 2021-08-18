الأهلي يكمل متطلبات #الكفاءة_المالية

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، إكمال كافة المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاما، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأوضح النادي في بيان رسمي اليوم: “يأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية”.

وقدم رئيس النادي، ماجد النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمنا وقفاته غير المستغربة، والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

وأشاد رئيس الأهلي بمجهودات فريق عمل النادي، الذين قاموا باستكمال كافة الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملوا على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة المعايير والمتطلبات المالية لكافة الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.