ارتفاع عدد قتلى القصف التركي لمستشفى في #العراق

ارتفع عدد ضحايا القصف التركي الذي استهدف مستشفى استقبل عنصراً من حزب العمال الكردستاني في بلدة سنجار الواقعة في شمال غرب العراق، إلى ثمانية قتلى وفق ما أعلنت الإدارة المحلية.

وأفادت الإدارة في بيان امس الأربعاء أوردت فيه أسماء الضحايا، إن “عدد شهداء القصف التركي بلغ ثمانية هم أربعة مقاتلين ضمن الفوج 80 وأربعة موظفين من المستشفى”، الذي انهار بالكامل.

وتحدثت حصيلة سابقة لمصادر طبية في سنجار عقب الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص في القصف الذي نفذته طائرة مسيرة الثلاثاء.

وكان نائب قائمقامية سنجار جلال خلف بسو قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن “المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات بدون طيار دمرت المبنى بالكامل”.

والفوج 80 هو ضمن قوات الحشد الشعبي ويتبع للحكومة العراقية، وكان يعرف سابقاً باسم “وحدات حماية سنجار” التي تأسست بدعم من حزب العمال الكردستاني في العام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم داعش الإرهابي.

وتنفّذ أنقرة منذ 23 أبريل الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.