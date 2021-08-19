على سبيل الإعارة.. #الاتحاد يتعاقد مع مدافع #الوحدة

أعلن نادي اتحاد جدة عن تعاقده مع المدافع عبد الله الحافظ، قادما من فريق الوحدة لمدة عام على سبيل الإعارة.

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الحافظ كان موجوداً بمقر النادي، يوم امس الأربعاء، حيث وقع عقد الإعارة.

وتمنى الفريق التوفيق للاعبه الجديد في الفترة المقبلة، حيث يخوض الفريق تحديات عدة على المستويين المحلي والقاري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط، بعدما فاز على الرائد 3-0 في الجولة الثانية من المسابقة، فيما كان قد استهل مشواره بالخسارة 0-1 أمام الفيحاء.