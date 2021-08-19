أمير الشرقية: القيادة قدمت جهوداً كبيرة واتخذت إجراءات في تقليل الإصابات بفيروس كورونا 

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ‏⁧‫#أمير_الشرقية‬⁩ ‏أن القيادة حفظها الله قدمت جهودا كبيرة واتخذت إجراءات كان لها نتائج إيجابية بعد توفيق الله، في تقليل الإصابات بفيروس كورونا وتميز المنظومة الصحية بالمملكة.

‏وكرم سموه المشاركين في حملة “معتمدين عليك” التي نظمتها صحه الشرقيه

وقال سموه ” لقد ساهم التزام الجميع ولله الحمد في انخفاض أعداد المصابين ورغم ذلك يجب أن نستمر جميعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي والحرص على أخذ اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية ضد هذه الفايروس.

وقدم سموه الشكر لكافة المشاركين في الحملة التوعوية “معتمدين عليك- خذ الخطوة ” التي أطلقتها “صحة الشرقية” على ما قدموه من جهود لإنجاحها، موكداً ضرورة استمرار التوعية والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأوضح مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي أن “صحة الشرقية نفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية أكثر من 20 الف جولة توعوية و رقابية بالشرقية.

‏وقدم العريفي الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهما الله) على دعمهما وتوجيهاتهما لإنجاز مستهدفات الحملات التوعوية.