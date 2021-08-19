عسير: تدريب 21 ألف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جهودها لتهيئة منسوبيها ومنسوباتها تحت شعار استعداد أمثل لبداية عام دراسي آمن بدعم من المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري.

وفي هذا السياق نفذت الإدارة 76 برنامجا تدريبيا للبنين استفاد منها 7216 متدربا، كذلك تم تنفيذ 64 برنامجا تدريبيا للبنات استفاد منها 4500 متدربة، بإشراف من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والتطوير المهني التعليمي للبنات.

وتهدف البرامج إلى إثراء خبرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والمساهمة في تزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على تطوير أدائهم، وتهيئة بيئة عمل محفزة ومواكبة للتطور وملبية للاحتياجات وداعمة لتطوير الأداء.

ومن أبرز البرامج: ملتقى التعليم المدمج (مضمونه وأدواته) الذي اشتمل على خمسة برامج في التعليم المدمج وبرنامج تدريبي قائم على الكفايات في ضوء المعايير المهنية للمعلم لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرون وبرنامج تجويد البيئات في رياض الأطفال باستخدام الأداة المقننة (ECERS) وبرنامج المهارات الرقمية للمرحلة الابتدائية، وبرنامج التعليم المدمج.

بالاضافة إلى التفكير الناقد وبرنامج قيادة ملهمة أيضا برنامج ممارس التربية الخاصة، وبرنامج توظيف الأدوات الرقمية في العملية التعليمية.

بالإضافة إلى برنامج تحسين مخرجات التعليم الالكتروني وبرنامج التطبيقات الذكية في التعليم.