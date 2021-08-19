إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 210 مليون.. والوفيات 4.4 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 210 ملايين و135 ألفاً و43 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و405 آلاف و953 شخصاً، فيما تعافى 188 مليوناً و247 ألفاً و125 شخصاً.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 36401 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و530 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.285.857 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 433.049 حالة وفاة.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، تسجيل 2152 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 230 ألفا و808 إصابات جديدة.

وسجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2191 حالة وفاة.