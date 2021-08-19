إعطاء 62 مليون جرعة بالخليج.. ‏نسبة التعافي من ‎#كورونا بـ ‎#السعودية 97.3%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج تجاوزت 62 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.3%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ ((2,454,609 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,393,437) حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة بلغ (18,844) حالة.

وأشار إلى أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج بلغ (62,349,157) جرعة، وان نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.3%.

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم الإثنين الماضي أن أكثر من (32,000,000) جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة.