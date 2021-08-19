سعود_الطبية لأولياء الأمور: إنتبهوا.. الإدمان الإلكتروني يهّدد حياة الأطفال

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية بأن الأجهزة الالكترونية تهدد حياة وبراءة الأطفال , وأن هناك عدة نصائح تساعد في تجنب أخطار تلك الألعاب والسيطرة على أضرارها وهي تعليم الأبناء كيفية بناء الحصانة النفسية الذاتية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لكي يبتعدوا عن كل ما هو ضار ومخالف للعادات والتقاليد.

وأكدت الأخصائي النفسي أول إكلينيكي ندى العيسى على أهمية مشاركة الطفل اللعب لتنمية روح الصداقة بداخله والتحدث معه عن الألعاب التي يمارسها ويفضلها وعن أسباب تعلقه بها ومراقبته بطريقة غير مباشرة والسيطرة علية في الوقت المناسب.

ونصحت العيسى عند القيام بتحميل أي العاب الكترونية للطفل معرفة نوع اللعبة والعمر المناسب لها وكيفية استخدامها، وتفعيل جهاز مراقبة على مواقع الألعاب الإلكترونية للتمكن من معرفة نوعية الألعاب، فهناك ألعاب خطرة على العقيدة وألعاب تنمي الفكر الضال وبعض الألعاب الفاضحة.

ونوهت العيسى على دمج الطفل بالألعاب الجماعية وإبعاده عن الألعاب الفردية، حتى يتكون لديه حب المجتمع والأصدقاء والبعد عن العزلة والاكتئاب، وتشجيعه على ممارسة الألعاب التي تساعد على تنمية الذكاء أفضل من اللعب بفردية أمام الجهاز لفترات طويلة.

وختمت العيسى مشيرة إلى أن اللعب لفترات طويلة يسبب أنواعًا من الصرع الصامت والتشنجات العصبية وآلام في العظام والأعصاب وضعف البصر، بالإضافة إلى تغير في الطباع وزيادة العصبية والشعور دومًا بالإنهاك.