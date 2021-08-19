ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.52 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، بدعم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 215.45 ريال (57.45 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) إلى 188.52 ريال (50.24 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 161.59 ريال (43.09 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.68 ريال (33.51 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزيز الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن مسؤوليه كانوا على استعداد إلى حد كبير لبدء تسهيل مشتريات السندات هذا العام.

ونزل الذهب الفوري 0.7 بالمئة إلى 1774.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 9 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1781.60 دولارا.

صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.10 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8٪ إلى 986.49 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2418.86 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 2409.68 دولارات.