قررت اللجنة العليا بسلطنة عمان، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات.

وجاء ذلك في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم لاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع جائحة كورونا في الفترة المقبلة.

وكانت أبرز القرارات كالتالي:

– إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من مساء يوم السبت 21 أغسطس الحالي.

– اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.

– اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل.

– اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بحضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المقبل.

– يشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.

وتؤكد اللجنة، حمايةً لما تم تحقيقه من مكاسب، على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي سواءً في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها،