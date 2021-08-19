وزير_التعليم يوضح لـ”الوئام” آلية رصد حالات #كورونا وكشفها في المدارس

أجاب وزير التعليم حمد آل الشيخ عن سؤال صحيفة الوئام حول آليات رصد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدارس، وهل سيتم تخصيص فرق طبية، أم عبر أخذ القياسات وإجراء الفحوصات اليومية.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، إنه سيتم اكتشاف الإصابات عن طريق أخذ القياسات. مضيفا: “نتطلع إلى أن يكون هناك ما يسمى بأدوات الاختبار السريعة، في قادم الأيام”.

وأوضح: نتمنى أن تتوفر الأدوات “بحيث يتم إجراء الاختبار في المدرسة”. لكنه عاد وطمأن الجميع على الوضع القائم قائلا: “بروتوكولات التسجيل موجودة وموافق عليها من (وقاية)، وسيتم تدريب المعلمين والمعلمات ووكلاء المدارس ومدرائها عليها”.

كما تمنى الوزير “آل الشيخ”، في ختام كلامه، لجميع أفراد العملية التعليمية الصحة العافية، ورحلة دراسية مثمرة.