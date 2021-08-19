أمير عسير يدشن مشروع “عقبة التوحيد” بطول 19.5 كيلو

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مشروع العقبة الرابطة بين محافظتي النماص والمجاردة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، وقيادات الوزارة والمنطقة، وعدد من أفراد المجتمع المحلي، ويطلق عليها مسمى “عقبة التوحيد”.

ويبلغ طول مشروع “عقبة التوحيد” الرابط بين النماص و المجاردة 19.5 كم، ويهدف إلى تسهيل التنقل ما بين قمم السراة وسواحل تهامة، ويهدف المشروع إلى تسهيل تنقل أهالي المنطقة وزوارها ما بين منطقتي السراة وتهامه، بالإضافة إلى تسهيل وصول المسافرين وأهالي المنطقة للأماكن المقدسة من خلال المرور من محافظة النماص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يخدم المشروع، أهالي محافظتي النماص والمجاردة، وعدد من المحافظات والمراكز المجاورة لها، كما يسهم في اختصار المسافة لقرابة 30 دقيقة بين محافظتي النماص والمجاردة.