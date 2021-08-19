بالصور.. 8 مصابين في حادث مروّع بالباحة

أصيب 8 مواطنين في حادث تصادم مروّع بين مركبتين بطريق الباحة – العقيق (الطريق الدائري). وباشرت 6 فرق بالهلال الأحمر بمنطقة الباحة الحادث الذي نتج عنه إصابات وُصفت بالخطيرة وبعضها متوسطة.

وقال المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:33 مساء اليوم الخميس بوقوع حادث تصادم بالباحة تحديدا الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.

وأضاف: “تم توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود 8 إصابات تم فرزها وتم التعامل معهم إسعافياً بالموقع وصنفت 5 بالخطيرة و3 بالمتوسطة ونقلت جميعها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر”.