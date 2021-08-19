أردوغان يهدد أوروبا بملف اللاجئين مجددا

في محاولة جديدة للضغط على أوروبا لوح الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان مجددا بورقة اللاجئين التي طالما يرفعها كلما أراد الضغط على دول أوروبا لحصد مكاسب مادية أو سياسية و تخويف جيرانه من شبح تلك القضية.

و دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياته” عن المهاجرين الجدد من أفغانستان، مشيرا إلى أن تركيا ليست “مستودعا للاجئين”.

وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، يوم الخميس، إن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية عن المهاجرين الجدد من أفغانستان أو أي بلد آخر، مضيفا أن هذا أمر “لا مفر منه”.

وأضاف أن “تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكلة لتكون مستودعا للاجئين من أجل فائدة أوروبا”.