الصحة: لبس الكمامات للطلبة في المدارس طوال الوقت

دعت وزارة الصحة الطلاب إلى الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم في المدارس مع بدء العام الجديد.

ووجهت في تغريدة عبر “تويتر” إلى اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام

المرفق عن طريق ثني الذراع)، والالتزام بالتباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات داخل القاعات وخارجها غسل الأيدي أو تطهيرها بالجل الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

وتعد وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة، إطلاق حملة توعوية تحت مسمى «صحتي في مدرستي»، تهدف إلى تهيئة الطلبة وأولياء أمورهم بأسلوب صحي للاستعداد للدراسة، وتعريف المجتمع ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية، وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة، عبر عدة وسائل توعوية وقنوات إعلامية، تستهدف جميع فئات المجتمع المدرسي وأولياء أمور الطلبة، وتستمر لمدة أربعة أسابيع.