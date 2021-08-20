الهلال الأحمر: 5 حالات وفاة بحادث انقلاب في منحدر جبلي ببلجرشي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر بإصابات وصفت بالخطيرة مساء أمس في حادث انقلاب مركبة بمنحدر جبلي بمحافظة بلجرشي بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 22:18 مساء اليوم الخميس مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي تحديداً قرية الفرشة بمحافظة بلجرشي.

وأضاف تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر والقائد الميداني وعند وصول اول فرقه اسعافية ومسح الموقع اتضح وجود خمس اصابات تم فرز الاصابات وعبارة عن اربع وفيات والخامسه خطيره وتم نقلها لمستشفى الامير مشاري ببلجرشي.