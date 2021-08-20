هذه تفاصيلها: 177 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم في الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 177 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والاحساء والقصيم ونجران في المجالات الإدارية والصحية ووظائف أخرى (تدريب).

ومن ضمن الشروط العامة للوظائف أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة وترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الطبية والصحية.

وفي حال عدم توفر الخبرة المطلوبة للوظائف التي تتطلب خبرة، فإنه يتم إلحاق المتقدم أو المتقدمة ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط بإستثناء وظائف الأطباء وأطباء الأسنان.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://eapps.ngha.med.sa