وظائف أكاديمية شاغرة في #جامعة_نجران #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية للكوادر الوطنية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات على رتبة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد خلال الفترة التقديم والتي تبدأ من 13-01-1443 الى تاريخ 20-01-1443.

ويشترط للتقدم على الوظائف الشاغرة ما يلي: أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

وأن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم/ـة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

أن يكون التقدير العام للمتقدم/ـة في درجة البكالوريوس جيد جداً على الأقل.

وعلى المتقدم/ـة إرفاق معادلة درجة الدكتوراه في حال تحصل عليها من جامعة خارجية.

الأفضلية في القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجّلات العلمية المحكمة المعتمدة وأن يحقق المتقدم/ـة الشروط الخاصة للكلية المتقدم عليها.

أن يجتاز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت وأن يرفق المتقدم/ـة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

أما المستندات المطلوب إرفاقها في التقدم على الوظائف الشاغرة فهي:

صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه وفي حال حصل المتقدم/ـة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم ارفاق صورة معتمدة من معادلات الوثائق وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

وعلى المتقدم/ـة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx