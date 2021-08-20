إرتفاع أسعار الذهب والأوقية عند 1785.93 دولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 في المئة في الأسبوع. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف في شأن توقيت خفض التحفيز.

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر نوفمبر وأسوأ أسبوع منذ فبراير فبراير.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأميركي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة في المئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس مارس 2020، لينزل قرابة 12 في المئة.