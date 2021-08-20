النفط في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بـ 5%

استقرت أسعار النفط اليوم، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن خمسة في المئة إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة “القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولار للبرميل قبيل افتتاح أسواق أوروبا، بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو أيار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس.

وصعد عقد أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.