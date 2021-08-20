“الأرصاد”: ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بدءا من الغد حتى الأربعاء

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه يتوقع ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، بدءا من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل، قد تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأضاف المركز، أن تأثيرها يبدأ بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، نجران.

كما يتوقع أن يمتد تأثيرها بأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأحد إلى الأربعاء على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة.