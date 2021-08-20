لحين بيع البث.. مباريات الدوري الإيطالي مجانا على يوتيوب بهذه المناطق

تستعد رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لبث مباريات دوري الدرجة الأولى حصريا على قناتها بموقع يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غدا السبت.

وينطلق الدوري الإيطالي، غدا السبت، في مرحلته الأولى بعد إحراز إنتر ميلان، لقب الموسم الماضي منهيا احتكار يوفنتوس لتسعة أعوام، وتجمع اللقاءات غدا بين إنتر وجنوى، إمبولي ولاتسيو، أودينيزي ويوفنتوس، روما وفيورنتينا، وسمبدوريا ضد ميلان.

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن، إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام، لافتة إلى أن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

وكان الدوري الإيطالي ينقل حصريا في السنوات الأخيرة على شبكة “بي إن سبورتس” القطرية.

يشار إلى أن الرابطة، أعلنت في وقت سابق، أنها ستنقل خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة، وستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.