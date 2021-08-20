“فلكية جدة”: القمر الأحدب يقترن بسيد الخواتم الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الجمعة وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

زحل ثان أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

لذلك في مساء يوم غد السبت، سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق وسيصبح ظاهريا قرب المشترى، وهي حركتة الطبيعية في مداره حول الأرض.