“الأرصاد”: يوليو شهر تاريخي على المملكة.. وهذه المناطق الأعلى في تسجيل الحرارة والأمطار

قال حسين القحطاني، متحدث المركز الوطني للأرصاد، إن شهر يوليو الماضي، كان شهرًا تاريخيًا على المملكة مناخيًا، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”، اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن منطقتي حائل والحدود الشمالية سجلت أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة السطحية عن المعدل المناخي بزيادة وصلت إلى درجتين ونصف مئوية.

وأشار إلى أن أغلب مناطق المملكة تعرضت لارتفاع بدرجات الحرارة السطحية بمقدار يتراوح بين نصف درجة إلى درجتين مئوية.

ولفت إلى أن جازان سجلت أعلى كمية أمطار في المملكة لشهر يوليو بلغت 102 ملم، تليها خميس مشيط بـ 86 ملم، لتكون الأعلى في تاريخها، ثم أبها بـ 85 ملم.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، إنه يتوقع ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة “عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، نجران”، بدءا من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل، قد تصحب بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.