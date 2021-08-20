“الصحة” توضح الاحترازات الوقائية الواجب اتباعها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وقالت إن الاحترازات داخل الحافلة تمثلت في التباعد الجسدي، وترك الصف الأول فارغ، والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

كما تضمنت الاحترازات، التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر، وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

أما الاحترازات داخل الفصول المدرسية، شملت التباعد الجسدي، وإعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف، ومراعاة ألا تكون الطاولات وجها لوجه، وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، والاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليه الطلبة.