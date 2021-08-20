انتهاكات جديدة.. الحوثي يحوّل مجمعا للتعليم الثانوي لموقف شاحنات

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على تحويل مجمعا دراسيا إلى موقف للشاحنات ومصنعا للأحجار.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد نفذ عشرات المواطنين وقفة احتجاجية ضد اعتداءات الميليشيات على مدرسة مجمع الشعب الثانوي وملاحقها في منطقة “شبان” بمحافظة إب.

وجاءت الوقفة بعد نهب أرضية تابعة لها وتحويلها مصنعاً للأحجار ومنازل وتأجير باحة المدرسة موقفاً لشاحنات المياه.

يأتي هذا في ظل سلوك ممنهج من قبل المليشيا لتدمير المنظومة التعليمية كاملة باليمن، خاصة فيما يتعلق بتغيير المناهج الدراسية، وإحلال مناهج لتمجيد قادة المليشيا.