اليمن.. إسقاط مسيرة حوثية مفخخة في صحراء البقع بصعدة

تمكنت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من “سوق البقع” كانت محملة بعبوات متفجرة.

وأضاف أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأوضحت أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة جبال رشاحة.