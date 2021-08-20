عناية صحية متخصصة لـ 23 مريضا نفسيا تم نقلهم من مكة إلى الطائف

قام تجمع مكة المكرمة الصحي بجهد كبير، وذلك بنقل ٢٤ مريضا إلى مستشفيات متخصصة، خلال أقل من ٤٨ ساعة.

وقد تم نقل ٢٣ مريضا إلى الطائف ومريض إلى جدة وجميعهم يحظون بعناية صحية متخصصة.

جاء هذا فور قرار تعليق الخدمة في قسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

كما تم تقديم الخدمة ، إضافة إلى استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى على مدار الساعة، وذلك بناء على الإغلاق، حيث تم التنسيق لتحسين تجربة المريض من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات إلى الفترة المسائية في مبنى العيادات العامة.

وفي التفاصيل أيضا فقد تم التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في المنطقة لتحويل حالات التنويم إليها إذا دعت الحاجة لحين إيجاد الحلول التي تعيد تشغيل الخدمة في مكة المكرمة مرة أخرى.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي، لأهالي المرضى وذويهم أن صحة وسلامة المرضى محل اهتمام وأولوية وجاري العمل لإعادة تشغيل الخدمة في مكة المكرمة ، إضافة إلى العمل المستمر لتقديم رعاية صحية متكاملة مع العمل على عدم تكرارها.