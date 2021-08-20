عاجل.. #التعليم تعتمد تطبيق السنة الأولى من نظام المسارات على جميع المدارس

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها ومناهجها المطورة، على جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم المكلف وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم “اعتمدوا تطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها الدراسية ومناهجها المطورة ابتداء من العام الدراسي (443 ا) للمرحلة الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات”.